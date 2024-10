POL-ROW: ++ Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten ++ Einbruch in Tankstelle durch aufmerksame Zeuginnen vereitelt ++ Fast 100.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten ++ Einbruch in Tankstelle durch aufmerksame Zeuginnen vereitelt ++ Fast 100.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Rotenburg

Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten - Polizei ermittelt

Gyhum/Sottrum. Zwischen Mittwochabend (09.10.2024) und Donnerstagmorgen (10.10.2024) kam es in zwei Kindertagesstätten in Gyhum und Sottrum zu Einbrüchen durch unbekannte Täter. Die Einbrecher verschafften sich jeweils gewaltsam Zugang zu den Einrichtungen in der Bergstraße (Gyhum) und der Reeßumer Straße (Sottrum) und durchsuchten anschließend die Büroräume nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Noch ist unklar, ob die Täter Beute mitnahmen. Die genauen Abläufe und mögliche Zusammenhänge sind nun Bestandteil der Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Tankstelle durch aufmerksame Zeuginnen vereitelt

Bremervörde. In der Nacht von Donnerstag (10.10.2024) auf Freitag (11.10.2024) kam es kurz nach Mitternacht zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Industriestraße. Zwei unbekannte Täter versuchten, die untere Hälfte einer Eingangstür mit massiver Gewalt einzuschlagen. Zwei Frauen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei. Kurze Zeit später flüchteten die Täter zu Fuß. Ein Eindringen gelang nicht. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten sie nicht gefasst werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter der Rufnummer 04761/74890 entgegen.

Diesel-Diebstahl auf Rastplatz - 500 Liter entwendet

Regesbostel/BAB 1. Unbekannte Täter zapften am frühen Donnerstagmorgen (10.10.2024) gegen 05:10 Uhr etwa 500 Liter Diesel aus dem Tank einer Sattelzugmaschine ab. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Rastplatz Stellheide in Richtung Hamburg abgestellt. Die Täter brachen den verschlossenen Tank auf und entwendeten den Kraftstoff im Wert von rund 800 Euro. Der Gesamtschaden wird auf fast 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

WhatsApp-Betrug - Täter erbeutet 1.100 Euro

Rotenburg. Eine 56-jährige Frau aus Scheeßel wurde am Montagabend (07.10.2024) Opfer eines WhatsApp-Betrugs. Die Täter gaben sich als ihr Sohn aus und täuschten einen dringenden Geldbedarf vor. Die Frau überwies daraufhin 1.100 Euro. Erst später bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige.

Aktuell häufen sich im Landkreis wieder ähnliche Betrugsversuche. Die Polizei warnt vor nicht verifizierten Geldüberweisungen und rät zur Vorsicht sowie Sensibilisierung von Familienangehörigen. Bei Unsicherheit empfiehlt sich der Kontakt zu den örtlichen Polizeidienststellen und dem Präventions-Team der Polizei Rotenburg.

Vier Personen ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen

Scheeßel/Regesbostel (BAB 1)/Horstedt (BAB 1)/Gyhum. Am Donnerstag (10.10.2024) stellten mehrere Streifen der Polizeiinspektion Rotenburg unabhängig vier Fahrzeuge fest, in denen der Fahrer jeweils ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer saß. In Scheeßel kontrollierten Polizisten gegen 04:51 Uhr einen 69-jährigen VW-Fahrer, dem die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit gerichtlich entzogen worden war. Auf der Autobahn 1 wurde gegen 09:04 Uhr ein 43-jähriger Sattelzugfahrer festgestellt, der trotz Führerscheinsperre in Richtung Hamburg unterwegs war. Am Abend wurde der 54-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen angehalten, der ebenfalls keinen gültigen Führerschein hatte. Zuvor stoppten Polizisten in Gyhum gegen 14:50 Uhr einen 39-jährigen Renault-Fahrer ohne Fahrerlaubnis. Gegen die vier Männer wurde in jedem Fall ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Polizei verhindert Alkoholfahrt eines Fahranfängers

Bremervörde. In den frühen Morgenstunden (11.10.2024) hielt gegen 03:20 Uhr eine Streife der Bremervörder Polizei einen 19-jährigen Fahranfänger in der Wesermünder Straße an. Der Fahrer musste eine Atemalkoholmessung auf der Wache durchführen. Diese ergab einen Wert von 0,96 Promille. Dem jungen Fahrer drohen nun eine empfindliche Geldbuße und ein Fahrverbot.

Fast 100.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Oerel/Barchel. Am Donnerstagvormittag (10.10.2024) kam es gegen 11:30 Uhr auf der B71/B74 zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Personen wurden dabei nicht verletzt, jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand bremste eine 33-jährige Ford-Fahrerin verkehrsbedingt ab. Ein nachfolgender 26-jähriger Sprinter-Fahrer und ein dahinterfahrender 38-jähriger Lkw-Fahrer mussten daraufhin ebenfalls bremsen. Der 38-jährige Lkw-Fahrer erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den Sprinter auf, wodurch dieser in den vorausfahrenden Ford geschoben wurde. Anschließend geriet der Sprinter auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 56-jähriger Lkw-Fahrer versuchte dem Fahrzeug noch auszuweichen und verunfallte hierdurch ebenfalls. Der Sachschaden wird auf insgesamt fast 100.000 Euro geschätzt. Die B71/B74 war für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden gesperrt.

