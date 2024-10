Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwere Körperverletzung in Obdachlosenunterkunft - Mann durch massive Gewalteinwirkung verletzt ++ Fahrzeug der Bundeswehr überschlägt sich - Zwei Personen verletzt ++

Rotenburg (ots)

Schwere Körperverletzung in Obdachlosenunterkunft - Mann durch massive Gewalteinwirkung verletzt

Bremervörde. In einer Obdachlosenunterkunft in Bremervörde kam es gestern Abend (08.10.2024) zu einer schweren Körperverletzung. Ein 38-jähriger Mann schlug dabei massiv auf den Kopf eines 58-Jährigen ein.

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherte sich der 38-jährige Tatverdächtige dem schlafenden 58-jährigen Opfer und schlug anschließend mehrfach in dessen Gesicht. Das Opfer erlitt dabei schwerste Verletzungen, die seine Sehfähigkeit beeinträchtigten. Der 58-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Kirche beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Am Montag (07.10.2024) beschmierte ein bislang unbekannter Täter die St.-Viti-Kirche im Klostergang. Der Unbekannte sprühte ein satanisches Symbol auf die Gebäudefassade, wodurch diese beschädigt wurde. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen Mitternacht und Montagabend.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Zeven unter der Telefonnummer 04281 - 95920 zu melden.

Unbelehrbar: Mann ohne Führerschein erneut in Verkehrskontrolle geraten

Rotenburg. Am Dienstagvormittag (08.10.2024) kontrollierte eine Streife der Rotenburger Polizei einen Pkw Hyundai in der Karl-Göx-Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Der Mann war den Beamten bereits bekannt, da er mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein in der Vergangenheit aufgefallen war. Er muss sich nun erneut strafrechtlich verantworten.

Fahrzeug der Bundeswehr überschlägt sich - Zwei Personen verletzt

Rotenburg. Am Dienstagmorgen (08.10.2024) gegen 09:55 Uhr ereignete sich auf der B 75 ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Bundeswehrfahrzeugs. Zwei Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren der 26-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer die B 75 in Richtung Rotenburg, als der Pkw kurz vor dem Luhner Weg ohne Fremdeinwirkung und aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich im bewachsenen Seitenraum, wobei einer der Männer im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Insassen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt. Angaben zu den Verletzungen und dem Sachschaden liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell