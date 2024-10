Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hieb- und Stichwaffe unter der Jacke - Ermittlungen gegen einen 15-Jährigen ++ Alkoholisiert auf dem Roller - Flucht vor der Polizei endet im Graben ++

Rotenburg (ots)

Unbekannter Einbrecher durchwühlt Einfamilienhaus - Polizei ermittelt

Rotenburg. Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen und Sonntagmorgen drang ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Knochenbergstraße ein. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Anschließend verließ er das Haus unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 2.000 Euro. Ob und welche Beute der Täter erlangte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gerät fängt Feuer - Polizei ermittelt nach Brand in Einfamilienhaus

Gnarrenburg. Am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, kam es in der Straße Kuhstedtermoor zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die Bewohner wurden durch einen Rauchmelder alarmiert und bemerkten das Feuer im Keller. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass das Feuer durch ein elektrisches Gerät im Keller verursacht wurde. Die Polizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen.

Hieb- und Stichwaffe unter der Jacke - Ermittlungen gegen einen 15-Jährigen

Gnarrenburg. Am 05.10.2024 wurden mehrere Beamte der Bremervörder Polizei in die Straße "Am Schützenpark" gerufen. Ein 16-Jähriger hatte am späten Nachmittag über den Notruf mitgeteilt, dass er nach einem Streit verbal von mehreren Personen bedroht werde, die ihn nun aufsuchen wollen. Der Jugendliche verließ daraufhin vorsorglich seine Wohnanschrift. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten eine Gruppe von acht jungen Erwachsenen und Jugendlichen fest. Bei den anschließenden Kontrollen fanden die Polizisten einen versteckten Säbel unter der Jacke eines 15-Jährigen. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Alkoholisiert auf dem Roller - Flucht vor der Polizei endet im Graben

Gnarrenburg. Am 05.10.2024, gegen 21:42 Uhr, versuchten Beamte der Bremervörder Polizei einen Rollerfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise anzuhalten. Als der 37-jährige Mann dies bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug plötzlich und versuchte zu flüchten. Kurze Zeit später verunfallte er mit seinem Kraftrad und stürzte in einen mit Wasser gefüllten Graben. Der Mann blieb unverletzt. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,43 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass an dem Roller ein falsches Versicherungskennzeichen angebracht war. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell