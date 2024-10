Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: "Streitigkeiten zwischen Großfamilien in Rotenburg eskalieren: Polizei reagiert mit verstärkter Präsenz"

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am Nachmittag des heutigen Sonntags kam es im Landkreis Rotenburg zu Streitigkeiten zwischen zwei ansässigen Großfamilien. Der Konflikt wurde vermutlich ausgelöst, weil eine junge Frau aus Visselhövede eine Beziehung zu einem Mann aus Rotenburg hat. Da die Frau sich seit einigen Tagen nicht bei ihrer Familie gemeldet hatte, machte sich ihre Familie auf den Weg nach Rotenburg. An der Wohnanschrift der Rotenburger Großfamilie kam es dann zu Auseinandersetzungen, bei denen mehrere Gegenstände beschädigt wurden. Zwei Personen erlitten Schnittverletzungen an den Händen, und es soll zu Schussabgaben mit Schreckschusswaffen gekommen sein.

Eine Einsatzhundertschaft, die sich auf dem Rückweg von einem Fußballspiel befand, wurde zur Verstärkung der Polizeipräsenz nach Rotenburg geschickt.

Gegen mehrere Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden Aufschluss über die genauen Hintergründe der Geschehnisse geben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell