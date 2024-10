Saalfeld (ots) - Am Montag, gegen 11.00 Uhr, befuhr der 82-Jährige mit seinem Fahrrad in Saalfeld den Kreisverkehr in der Rudolstädter Straße stadteinwärts. Nach dem Ausfahren aus dem Kreisverkehr wollte er von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln und kam beim Überfahren der Bordsteinkante zu Fall. Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: ...

mehr