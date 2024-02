Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besondere Einsatzlage - Drohmail erreicht Schule

Spenge (ots)

(um) Am heutigen Tage erhielt die Polizei erneut Kenntnis über einen Bedrohungssachverhalt an einer Schule in Spenge. Zuvor war über das Wochenende eine "Drohmail" mit Terminierung für den heutigen Morgen eingegangen. Die Polizei und die Schulleitung konnten mögliche Gefährdungen in diesem Sachverhalt nicht gänzlich ausschließen und entschieden sich die Schule zu räumen. Noch vor Ablauf des Ultimatums verließen etwa 900 Schüler kontrolliert das Gebäude und versammelten sich in Nachbargebäuden. Sie waren dabei in Begleitung der Lehrkräfte und der Beamten. Eine anschließende Durchsuchung des Schulgebäudes ergab keine Hinweise auf bestehende Gefahren. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Ein Zusammenhang zwischen dem Sachverhalt und den Ermittlungen aus Dezember kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Pressemeldung dazu können Sie im Presseportal abrufen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5677033

Die Schüler konnten nach dem Vorfall der Räumung vor Ort in die Obhut der Eltern entlassen werden. Zudem regelte die Schulleitung für alle anderen eine entsprechende Betreuung. Eine Information an die Erziehungsberechtigten durch die Schulleitung wird gefertigt. Der Gesamtsachverhalt wird in enger Kooperation mit den Schulbehörden aufgearbeitet. Die Polizei wird bis auf weiteres eine verstärkte Präsenz rund um das Schulgelände einrichten. Zudem stehen Polizei und Schulleitung in engem Kontakt und Austausch.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell