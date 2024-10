LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neustadt an der Orla (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 15.15 Uhr, befuhr der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Neustadt/Orla die Alte Landstraße aus Richtung Neunhofen kommend. In einer Kurve kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

