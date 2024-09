LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

Bad Lobenstein (ots) - Am Freitag, gegen 18.20 Uhr, befuhr der 60-jährige Fahrradfahrer in Bad Lobenstein den Radweg parallel zur Wurzbacher Straße aus Richtung Heinersdorf kommend. Aus bisher unbekannter Ursache kam er hier zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

