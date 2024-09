LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots) - Am späten Samstagnachmittag verursachte ein 25-jähriger Radfahrer einen Verkehrsunfall in der Köppelsdorfer Straße, indem er offenbar alkoholbedingt an einen abgeparkten Pkw fuhr. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann knapp über 1,00 Promille hatte. Er wurde anschließend zur Blutentnahme gebeten und erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr