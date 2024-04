Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Vermisster 14-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Am 24. April 2024 um 20:00 Uhr wurden zwei 14-jährige Jugendliche im Bahnhof Ludwigshafen-Mitte von Bundespolizisten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz rauchend auf Bahnsteig 2/3 angetroffen. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass beide Jugendliche als vermisst gemeldet wurden und zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben waren. Einer der 14-Jährigen führte einen Joint und eine geringe Menge Marihuana mit sich. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Die Erziehungsberichtigen der Jugendlichen wurden telefonisch kontaktiert. Die Mutter des Jungen, der die Betäubungsmittel bei sich hatte, erklärte sich bereit den 14-Jährigen am Bahnhof Ludwigshafen-Mitte abzuholen. Der andere Jugendliche wurde von einer Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern in eine Jugendeinrichtung gebracht, da die Erziehungsberechtigten ihn nicht abholen konnten. Als die Mutter am Bahnhof ankam, flüchtete der 14-jährige Deutsche und wurde von den Polizisten gestellt. Der Jugendliche sperrte sich gegen die Maßnahmen und leistete Widerstand, woraufhin er gefesselt werden musste. Aufgrund des Verhaltens bestand der Verdacht das der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

