POL-PDNR: versuchter Kraftfahrzeugdiebstahl

Wissen (ots) - Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, bei dem sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Den Spuren nach fuhr ein größeres Fahrzeug in Wissen im Köttinger Weg in der Gefällstrecke in Höhe der Firma Dalex auf einen am Straßenrand geparkten Pkw Mercedes ML hinten links ...

mehr