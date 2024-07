POL-PDNR: Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis festgestellt

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagabend kontrollierten Beamte der Linzer Polizeiinspektion einen 24-jährigen Pkw-Fahrer auf der B 42 in Linzhausen. Im Zuge der Kontrolle erkannten die Beamten drogentypische Anzeichen, so dass eine Blutprobe angeodnet wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

