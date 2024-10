Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Erntefest Sittensen: 20-Jähriger nach Schlägen und Tritten schwer verletzt ++ Mit 1,65 durch Rotenburg - Führerscheinbeschlagnahme ++ Drei Verletzte: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der A1 ++

Rotenburg (ots)

Erntefest Sittensen: 20-Jähriger nach Schlägen und Tritten schwer verletzt

Sittensen. Am Sonntagnachmittag (06.10.2024) kam es auf dem Festplatz des Erntefests in Sittensen zu einer Körperverletzung, bei der ein 20-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen hielt sich das 20-jährige Opfer im Bereich des Heimathauses auf und unterhielt sich mit einem 21-jährigen Mann. Im Verlauf des Gesprächs schlug der 21-Jährige dem Opfer unvermittelt ins Gesicht, woraufhin der 20-Jährige zu Boden ging und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Ein 17-Jähriger, der bis dahin nicht beteiligt war, trat anschließend auf das am Boden liegende Opfer ein. Der 20-Jährige erlitt eine Fraktur oberhalb des Auges und musste medizinisch versorgt werden.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Baustellenfahrzeug und Baucontainer - 12.000 Euro Schaden

Visselhövede. Am 06./07.10.2024, zwischen Sonntag- und Montagnachmittag, brachen unbekannte Täter in einen Firmenwagen ein, der in der Quellhorststraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie einen Kompressor sowie weitere Arbeitsmaschinen. Danach drangen die Täter in einen nahegelegenen Baucontainer ein, nahmen jedoch nichts mit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit 1,65 Promille durch Rotenburg - Führerscheinbeschlagnahme

Rotenburg. Eine Streifenwagenbesatzung der Rotenburger Polizei kontrollierte am späten Montagabend (07.10.2024) einen Pkw Mazda in der Straße Siedenmarsch, nachdem das Fahrzeug den Beamten aufgrund unsicherer Fahrweise aufgefallen war. Der 26 Jahre alte Mann am Steuer führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis ergab 1,65 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Rotenburger wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten müssen.

Drei Verletzte: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der A1

Reeßum/BAB 1. Am Sonntagnachmittag (06.10.2024) ereignete sich auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem nicht näher beschriebenen Pkw gegen 15:23 Uhr auf der linken Spur zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel. Anschließend wechselte der oder die Unbekannte verkehrsbedingt auf die Mittelspur, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein neben ihm fahrender BMW musste daraufhin ausweichen und touchierte dabei einen Land Rover, der den rechten Fahrstreifen befuhr. Der BMW und der Land Rover stießen zusammen und wurden beschädigt. Die 28 und 26 Jahre alten Insassen des BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und klagten über Schmerzen im Bereich des Oberkörpers. Die 21-jährige Fahrerin des Land Rovers klagte über Schwindelgefühl. Der unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Sittensen unter der Telefonnummer 04282 - 5087-0 entgegen.

