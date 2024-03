BPOLI LUD: Ausweise und Führerschein waren gefälscht

Görlitz, Bad Muskau (ots) - In Görlitz, Nikolaigraben, sind am Samstagmorgen gegen 06.00 Uhr zunächst drei syrische, knapp drei Stunden später in der Nähe der Altstadtbrücke nochmals vier ägyptische Staatsangehörige aufgegriffen worden. Ungefähr zur gleichen Zeit nahmen Bundespolizisten in Bad Muskau, Berliner Straße, einem Hinweis aus der Bevölkerung ...

mehr