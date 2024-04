Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg - Ernennung zum Leitenden Branddirektor von Herrn Jan Peters

Am Donnerstag, den 21.03.2024 ist Herr Jan Peters (58) zum Leitenden Branddirektor ernannt worden. Ltd. BD Peters bleibt weiterhin kommissarischer stellvertretender Amtsleiter der Feuerwehr Hamburg. Jan Peters ist bereits seit seiner Jugend mit der Feuerwehr verbunden. Im Alter von 12 Jahren trat er in die Jugendfeuerwehr Bramfeld ein, begann seine Karriere bei der Berufsfeuerwehr 1987 im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst und hat durch viele Funktionen in den Bereichen Rettungstaucher sowie durch die besondere rettungsdienstliche Fortbildung für die Unterstützung des Notarztes auf einem Notarztwagen eine umfassende Expertise in der Basis der Feuerwehr Hamburg erlangt. Diese Erfahrungen halfen ihm auch für die weiteren Laufbahnveränderungen, erst in den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst mit den Verwendungen als Wachabteilungsführer an diversen Feuer- und Rettungswachen, als Lagedienstführer in der Rettungsleitstelle und der besonderen Weiterbildung für die Spezialeinsatzgruppe Schiffsicherung, deren Leiter er nach einem weiteren Aufstieg und Laufbahnwechsel mit Ausbildung für den höheren Dienst wurde. Zudem leitete er die spezielle Technik- und Umweltschutzwache, wurde als Stabsleiter der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr "Olympia", OSZE und G20 eingesetzt, war Abteilungsleiter im vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz und leitete die Zentraldirektion Einsatzdienst, mit dem Verantwortungsbereich über die Feuer- und Rettungswachen in Hamburg. Alles in allem ein sehr abwechslungsreicher Lebenslauf bei der Feuerwehr Hamburg, die Jan Peters mit seinem Erfahrungsschatz eine sehr gute Grundlage in der jetzigen Funktion als kommissarischer stellvertretender Amtsleiter der Feuerwehr Hamburg bieten.

