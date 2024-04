FW-HH: CO-Vergiftung bei Veranstaltung

Hamburg (ots) - Poppenbüttel Heute, am 04.04.2024 um 15.05 Uhr ist die Feuerwehr Hamburg mit Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr zu einem Feuer in einer Tiefgarage in der Straße Sonnenhöhe im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel alarmiert worden. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte berichteten, dass es bereits auf der Straße zu einer Sichtbehinderung aufgrund der ...

mehr