POL-PDLD: Landau - Vom Roller gefallen

Jockgrim (ots) - Am 09.07.24 wurde in der Zeit von 10.00h bis 10.50h in Jockgrim in der Hatzenbühler Straße eine Laserkontrolle durch die Polizei Wörth durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h fuhren bei gemessenen 35 Fahrzeugen neun zu schnell. Der schnellste Verkehrssünder war mit 49 km/h unterwegs. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein F. Herder, Pressestelle Telefon: 07271 ...

mehr