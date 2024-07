POL-PDLD: Wörth - Unerlaubtes Befahren eines Waldweges endet an der Schranke

Wörth am Rhein (ots) - In Wörth wurde gestern am 09.07.24 an verschiedenen Örtlichkeiten durch die Polizei kontrolliert. In der Ottstraße konnten zwischen 08.15h und 08.45h acht Personen kontrolliert werden, die sich in ihrem Fahrzeug nicht angegurtet hatten. An einer Kontrollstelle in der Speckstraße von 09.45h bis 10.30h wurden drei Fahrzeugführer ohne Gurt beanstandet. Ein Gurtverstoß wird mit einem ...

