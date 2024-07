Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - PKW Brand

Wörth am Rhein (ots)

Am 09.07.24 gegen 07.00h brannte ein PKW in Wörth in der Zufahrt zum Gewerbegebiet "Im Oberwald" vollständig aus. Der Fahrer, der den Brand zunächst nicht bemerkte, wurde von vorbeifahrenden PKW-Fahrern darauf aufmerksam gemacht, sodass er unverletzt sein Fahrzeug verlassen konnte. Die freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist noch unklar.

