POL-NE: Ladendieb leistet Widerstand und wird Haftrichter vorgeführt

Neuss (ots) - Eine 27-jährige Neusserin befuhr am Montag (24.06.), gegen 19:40 Uhr, mit ihrem Fahrzeug die Hochstadenstraße in Richtung Allerheiligen. Ein 40-jähriger Grevenbroicher befuhr mit seinem Motorrad die Geroenstraße und beabsichtigte, an der Einmündung Geroenstraße/ Hochstadenstraße rechts abzubiegen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 40-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das ...

mehr