POL-ROW: ++ Auffahrunfall mit Verletzten hinter dem Aral-Kreisel ++ Geräteschuppen vom Kindergarten aufgebrochen ++ Ortstafel geklaut ++ E-Bike und E-Scooter aus Keller geklaut ++

Rotenburg (ots)

Auffahrunfall mit Verletzten hinter dem Aral-Kreisel

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall auf der B 215 zwischen der Abfahrt von der Bundesstraße und dem Kreisverkehr an der Aral-Tankstelle und sind am Montagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 66-jähriger Fahrer eines Mercedes hatte gegen 10.20 Uhr vermutlich zu spät erkannt, dass der Citroen eines 52-Jährigen vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Nahezu ungebremst fuhr der Mercedes auf den Citroen auf und schob ihn leicht auf den Wagen einer 44-Jährigen. Die beiden Männer zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Geräteschuppen vom Kindergarten aufgebrochen

Helvesiek. Am Montagnachmittag haben Unbekannte auf dem Grundstück des Kindergartens an der Schulstraße einen Geräteschuppen aufgebrochen. Gewaltsam öffneten sie zwischen 15 Uhr und 16.15 Uhr die Tür des Lagers, in dem sich die Spielgeräte befinden. Daran waren die Täter offenbar nicht interessiert. Ohne Beute verließen sie das Grundstück.

Ortstafel geklaut

Hemsbünde. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes ist es wieder zum Diebstahl einer Ortstafel gekommen. Unbekannte montierten das Ortseingangsschild "Worth" an der K 206 (Zur Schnuckenheide) aus dem Rahmen des Verkehrszeichens und nahmen es mit. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Bothel unter Telefon 04266/95568-0.

E-Bike und E-Scooter aus Keller geklaut

Zeven. Ein E-Bike und einen E-Scooters haben Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes bei einem Einbruch in den Kellerraum eines Mehrparteienhauses am Erlenweg erbeutet. Vermutlich zielgerichtet brachen sie die Tür des Raumes auf. Von dort nahmen sie das schwarze Herren-Elektrofahrrad der Marke KTM vom Typ Macina Tour P 510 und einen roten Elektroroller des Herstellers Slow Flow mit dem Versicherungskennzeichen: 127BVX mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von über zweitausend Euro. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9592-0.

Handwerker-Fahrzeug aufgebrochen

Zeven. In der Nacht zum Montag ist im Bünteweg ein Handwerker-Fahrzeug aufgebrochen worden. Unbekannte schlugen die Heckscheibe des VW Caddy ein und holten eine Motorflex und eine Kettensäge aus dem Laderaum. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus und bittet um Hinweise unter Telefon 04281/9592-0.

