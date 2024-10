POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines grauen Pkw beim Vorbeifahren einen silbernen Audi A2, der am Straßenrand der Kiesbergstraße in Höhe der Hausnummer 92 in Lingen, geparkt war. Anschließend entfernte der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr