Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Einbruch; Bad Fallingbostel: Betrunken ausgeparkt; Buchholz: Werkzeug entwendet; Bad Fallingbostel: Betrunken auf dem Pedelec; Lindwedel: Raub; Soltau: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Heidekreis (ots)

20.10.2024 / Wohnungseinbruch

Munster: Am vergangenen Wochenende stiegen Unbekannte über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Wagnerstraße ein und entwendeten Bargeld. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

20.10.2024 / Betrunken ausgeparkt

Bad Fallingbostel: Ein 55-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntagvormittag vor einem Gasthaus aus einer Parklücke und beschädigte dabei ein weiteres Fahrzeug. Die alarmierte Polizei stellte schließlich fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Dem 55-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Einsatzkräfte seinen Führerschein sicher.

20.10.2024 / Werkzeug entwendet

Buchholz (Aller): Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen Zugang zu einem Transporter, der am Fahrbahnrand des Birkenwegs parkte. Aus dem Fahrzeug wurde schließlich Werkzeug in Wert von über 10.000 Euro entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

20.10.2024 / Betrunken auf dem Pedelec

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Sonntagabend einen 42-jährigen Pedelecfahrer, der ohne Rücklicht und in Schlangenlinien durch die Vogteistraße fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 1,73 Promille, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen werden musste.

19.10.2024 / Raub auf Supermarkt

Lindwedel: Am Samstagabend begaben sich zwei maskierte Täter in den Supermarkt in Lindwedel und forderten mit Messern von einer 67-jährigen Angestellten die Herausgabe von Geld. Dabei wurde die 67-Jährige mit einem oberflächlichen Schnitt leicht am Oberschenkel verletzt. Die Täter flohen anschließend mit dem erbeuteten Geld fußläufig vom Tatort. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis erlangten kurze Zeit später Hinweise zu den möglichen Räubern. Die Tatverdächtigen konnten schließlich gegen 21:00 Uhr in einem Taxi in der Wedemark angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die bereits polizeilich bekannten Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren wurden nach den polizeilichen Maßnahmen, in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden, an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise zum Tatgeschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

04.10.2024 / Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Soltau: Bereits am 04.10.2024 kam es auf dem ALDI-Parkplatz in der Böhmheide zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 59-jähriger Autofahrer beschädigte hier zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort und meldete sich erst am Abend bei der Polizei. Das beschädigte Auto soll nach Angaben des 59-Jährigen hell sein und einen größeren Schaden an der linken hinteren Seite aufweisen. Da sich der Geschädigte bis zum heutigen Tag nicht gemeldet hat, bittet die Polizeiinspektion Heidekreis (Tel. 05191-93800) nun um Hinweise.

