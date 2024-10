Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Fahrradkontrolle an Grundschule

Heidekreis (ots)

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Mittwochmorgen, kurz vor Schulbeginn, eine Fahrradkontrolle an der Wilhelm-Busch-Schule in Soltau durch. Dabei stellten die Beamten mehrere Fahrräder mit Mängeln fest. Den betroffenen Schülerinnen und Schüler wurde eine Mängelmeldung für die jeweiligen Erziehungsberechtigten mitgegeben.

Die Polizei Heidekreis appelliert in diesem Kontext nochmal an alle Eltern/Erziehungsberechtigten: Die Fahrräder der Kinder müssen regelmäßig auf ihre Verkehrssicherheit geprüft werden. Sie gefährden ansonsten ihr Kind - insbesondere, wenn Beleuchtung und Bremsen nicht oder ungenügend vorhanden sind!

