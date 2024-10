Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Alkohol entwendet; Bad Fallingbostel: Fahrzeugteile abgebaut; Heidekreis: Betrugs-SMS wieder im Umlauf!

Heidekreis (ots)

23.10.2024 / Alkohol entwendet

Walsrode: Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zugang zu einem Verkaufsanhänger, der an der Gänseweide am Fahrbahnrand stand. Aus dem Inneren wurden anschließend diverse alkoholische Getränke entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

23.10.2024 / Fahrzeugteile abgebaut

Bad Fallingbostel: Ein hochwertiger SUV von Mercedes-Benz war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Ziel von Dieben. Nachdem sich die Unbekannten Zugang zum Fahrzeug verschafft haben, bauten sie einen Airbag aus. Zudem wurde die gesamte Frontstoßstange mit Schweinwerfer sowie dazugehöriger Elektronik abmontiert und entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

23.10.2024 / Betrugs-SMS wieder im Umlauf!

Heidekreis: "Hallo Mama, hallo Papa, das ist meine neue Handynummer..." - so oder so ähnlich lauten die Nachrichten, die in den vergangenen Tagen wieder bei etlichen Bürgerinnen und Bürger im Heidekreis per SMS eingegangen sind. Die Betrüger geben sich dabei als vermeintliche Verwandte/Bekannte aus und versuchen durch erfundene Geschichten an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizeiinspektion Heidekreis warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Sollten Sie derartige Nachrichten von einer unbekannten Nummer bekommen, überprüfen Sie die Identität des Absenders. Vergewissern Sie sich bei dem vermeintlichen Verwandten/Bekannten über die zuvor bekannte Erreichbarkeit und überweisen Sie auf keinen Fall das geforderte Geld.

Weitere hilfreiche Tipps gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell