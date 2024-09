POL-FR: Folgemeldung zu: Landkreis Emmendingen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Geschwisterpaar - Hier: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots) - Am Freitag, 06.09.2024, vermutlich in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 04.30 Uhr, schlug ein Unbekannter an mehreren Fahrzeugen eine Seitenscheibe ein und durchsuchte die Fahrzeuginnenräume. Bislang sind der Polizei sechs Geschädigte bekannt. Die Fahrzeuge standen in der Kirchenäckerstraße, ...

mehr