POL-FR: Weil am Rhein: Angeblicher Spendensammler haut mit 100-Euro-Schein ab

Freiburg (ots)

Eine 82-jährige Frau wurde am Donnerstag, 05.09.2024, gegen 16.20 Uhr, Opfer eines angeblichen Spendensammlers. Die Frau befand sich in der Hauptstraße in einem Durchgang neben einem Optikergeschäft, als sie von einem unbekannten Mann nach einer Geldspende angesprochen wurde. Sie holte ihre Geldbörse aus der Handtasche und bemerkte, dass sie nur noch einen 100-Euro-Schein in der Geldbörse hatte, welchen sie von dem angeblichen Spendensammler gewechselt haben wollte. Dieser nahm den 100-Euro-Schein und rannte in Richtung Rathausplatz davon. Die 82-Jährige könne den angeblichen Spendensammler nicht beschreiben.

