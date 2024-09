Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Kleintransporter entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 04.09.2024, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 05.09.2024, 07.40 Uhr, wurde im Gewerbegebiet Hochrhein ein roter Kleintransporter der Marke Renault Master entwendet. Der Kleintransporter stand auf dem Verkaufsgelände eines Autohauses in der Marie-Curie-Straße. Da die Autobatterie des Kleintransporters nicht mehr funktionierte, wurde diese wohl von den Unbekannten ausgebaut und durch eine neue Autobatterie ersetzt. In dem fast gleichen Tatzeitraum wurde aus einem baugleichen Kleintransporter die Autobatterie sowie dessene Kennzeichenschilder entwendet. Dieser Kleintransporter stand auf einem Parkplatz im Lise-Meitner-Ring (etwa 200 Meter Luftlinie). Der Diebstahlschaden beträgt etwa 18.000 Euro.

Der Polizeiposten Tiengen sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu dem roten Renault Kleintransporter geben können. Wahrscheinlich wurden an dem roten Renault Kleintransporter die entwendeten deutschen Kennzeichenschilder mit dem Zulassungsbezirk VIE- angebracht. Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnummer 07741 8316-0 oder das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der Telefonnummer 07751-8316-0 (24 h) entgegen.

