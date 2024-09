Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Wieder mehrere Autoaufbrüche in einer Nacht - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.09.2024, vermutlich in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 04.30 Uhr, schlug ein Unbekannter an mehreren Fahrzeugen eine Seitenscheibe ein und durchsuchte die Fahrzeuginnenräume. Bislang sind der Polizei sechs Geschädigte bekannt. Die Fahrzeuge standen in der Kirchenäckerstraße, Belchenweg, Churfirstweg und Schauinslandweg. Über das Diebesgut können hier noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Der Polizeiposten Jestetten, Telefon 07745 925820, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei dementsprechenden Feststellungen mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Gegen 04.00 Uhr wurde der vermeintliche Aufbrecher von einer Videokamera aufgenommen, als er die Schließverhältnisse von zwei in einem Carport stehenden Fahrzeugen überprüfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell