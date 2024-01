Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter bei Alleinunfall

Hamm-Weetfeld (ots)

Ein 22-Jähriger wurde am Donnerstagabend, gegen 22.20 Uhr, bei einem Alleinunfall auf der Wilhelm-Lange-Straße leicht verletzt. Der Mann fuhr mit einem Ford Focus in östliche Richtung und kam etwa in Höhe Niedervöhder Weg auf winterglatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß das Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Der Mann musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem 22-Jährigen besteht der Verdacht das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Im Krankenhaus erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachaschaden in Höhe von etwa 11000 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell