Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn vom 27.10.2024

Delmenhorst (ots)

+++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der BAB 28 Höhe Ganderkesee +++

Am Samstag, den 26.10.2024, um 12:55 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Algermissen mit einem Wohnmobil die Bundesautobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Bei einem durchgeführten Fahrstreifenwechsel übersah der 54-jährige den auf dem Überholfahrstreifen fahrenden PKW einer 19-jährigen aus Lastrup. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, in dessen Verlauf sich die 19-jährige leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Der PKW der 19-jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den 54- jährigen Unfallverursacher wurde ein entsprechendes Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

+++ Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der BAB 1 Höhe Dinklage +++

Am Samstag, den 26.10.2024, um 15:15 Uhr befuhr ein 44- jähriger Fahrzeugführer aus Heek mit einem PKW Opel die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Das staubedingte Abbremsen einer 49-jährigen aus Ibbenbühren erkannte der 44- jährige zu spät und fuhr auf den PKW VW der Ibbenbührenerin auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 49-jährige sowie ihr 16- jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Gegen den 44-jährigen Unfallverursacher wurde ein entsprechendes Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++ Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen im Autobahndreieck Delmenhorst +++

Am Samstag, den 26.10.2024, um 16:40 Uhr befuhr eine 56-jährige Fahrzeugführerin aus Warburg mit ihrem PKW VW die Überleitung der B75 zur Bundesautobahn 28 in Fahrtrichtung Stuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Autobahndreieck zum Zusammenstoß mit dem PKW Renault eines 36-jährigen aus Delmenhorst. Durch den Zusammenstoß wurden der 36-jährige sowie ein ebenfalls im Renault mitfahrendes 7-jähriges Kind leicht verletzt. Der Renault ist durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 8000 Euro.

+++ Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Am Sonntag, den 27.10.2024, gegen 00:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Cloppenburgerin mit ihrem PKW Mercedes die Bundesstraße 213 von Ahlhorn in Richtung Cloppenburg. Im PKW der 42-jährigen befanden sich ebenfalls zwei 7- und 12- Jahre alte Kinder. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die mitfahrenden Kinder wurden am Kontrollort in die Obhut von Verwandten übergeben.

+++ Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Am Sonntag, den 27.10.2024, gegen 00:30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Krummhörn mit seinem PKW Mercedes die Bundesautobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Zeugen wurden aufgrund der auffälligen Fahrweise auf den PKW des 40-Jährigen aufmerksam und informierten die Polizei. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

