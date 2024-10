Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 26.10.2024

Delmenhorst (ots)

++ Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft ++

Im Zeitraum zwischen Freitag, 25.10.2024, gegen 17:30 Uhr und Samstag, 26.10.2024, gegen 08:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Friseurgeschäft im Wiekhorner Heuweg in Delmenhorst. Eine bislang unbekannte Täterschaft scheiterte beim Versuch, die Eingangstür des Geschäfts gewaltsam zu öffnen und entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Ein Eindringen in das Objekt fand nicht statt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vorstelligen Euro-Betrag geschätzt.

++ Einbruch in Tabakwarengeschäft ++

Im Zeitraum zwischen Freitag, 25.10.2024, gegen 22:15 Uhr und Samstag, 26.10.2024, gegen 05:20 Uhr kam es zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl in ein Tabakwarengeschäft, dessen Räumlichkeiten sich im Gebäude eines Lebensmitteldiscounters im Reinersweg in Delmenhorst befinden. Zutritt zum Objekt verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft durch ein gewaltsames Öffnen der Gebäudeüberdachung. Aus dem tatbetroffenen Tabakwarengeschäft entwendete die Täterschaft Gegenstände mit einem bislang nicht näher bezifferbaren Sachwert. Auch die Bestimmung des darüber hinaus entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine qualifizierte Sachverhaltsaufnahme inklusive umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen erfolgte durch die Tatortgruppe Delmenhorst.

