Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 26.10.2024

Delmenhorst (ots)

++ Wohnungseinbruchdiebstahl in Brake ++

Brake - In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft unberechtigten Zugang zu einer Doppelhaushälfte in der Raiffeisenstraße in Brake, Ortsteil Golzwarden. Im Objekt wurden diverse Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht und schließlich Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde durch die Tatortgruppe Delmenhorst unterstützt.

Die tatbetroffenen Anwohner waren zum Zeitpunkt der Tatausführung nicht anwesend.

++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin ++

Brake - Am Freitag, 25.10.2024, gegen 12:50 Uhr befuhr eine 56-jährige Brakerin mit ihrem Fahrrad den Radweg an der B212 in Brake. In Höhe Breite Straße passierte sie die Grundstücksauffahrt eines Tankstellengeländes. Dabei wurde sie von einem 25-jährigen Ovelgönner übersehen, der mit seinem Pkw vom Grundstück auf die Bundesstraße auffahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin leicht verletzt wurde.

++ Verkehrsunfall in Lemwerder: Pkw kollidiert mit Baum ++

Lemwerder - Am Samstag, 26.10.2024, um 00:50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Lemwerderaner mit seinem Pkw die Depenflether Straße in Richtung Badewischer Straße. Mutmaßlich aufgrund des herrschenden dichten Nebels verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer durch den Aufprall nicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden am Pkw wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell