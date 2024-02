Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt. Festnahme bei Kontrolle auf der Autobahn

Weiterstadt (ots)

Mehrere Strafverfahren erwarten einen 36-Jährigen aus Nordmazedonien, den eine Streife der Autobahnpolizei Südhessen gegen 13 Uhr am Mittwoch (14.2.) auf der A5 bei Weiterstadt kontrollierte. Bei der Überprüfung seiner Dokumente fiel der Streife schnell auf, dass sowohl seine Identitätskarte als auch sein Führerschein gefälscht waren. Außerdem stellten sie fest, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhielt, da ihm eine Einreise in das Schengen-Gebiet nach früheren Straftaten untersagt ist. Zu den Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Führerschein kommt daher auch eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise hinzu.

