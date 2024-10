Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Ahlhorn leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ahlhorn wurde am Donnerstag, 24. Oktober 2024, 13:10 Uhr, ein Radfahrer verletzt.

Zur Unfallzeit fuhr ein 86-jähriger Oldenburger mit einem Wohnmobil in den Kreisverkehr in der Ortsmitte von Ahlhorn ein. Beim Verlassen in Richtung Vechtaer Straße fuhr er einen 66-jährigen Radfahrer aus Großenkneten an.

Der 66-Jährige wurde von der Besatzung eines Rettungswagens mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden waren gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell