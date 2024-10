POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B437 zwischen B212 und Wesertunnel +++ Sperrung auf der Bundesstraße erforderlich

Delmenhorst (ots) - Fünf Personen wurden am Mittwoch, 23. Oktober 2024, gegen 19:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Wardenburg verletzt. Ein 29-jähriger Mann aus dem Tecklenburger Land war mit einem Sattelzug auf der Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle ...

mehr