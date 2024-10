Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen auf der Autobahn 29 in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Fünf Personen wurden am Mittwoch, 23. Oktober 2024, gegen 19:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Wardenburg verletzt.

Ein 29-jähriger Mann aus dem Tecklenburger Land war mit einem Sattelzug auf der Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Wardenburg wechselte er den Fahrstreifen und missachtete dabei den Vorrang eines 47-jährigen Dortmunders, der sich mit einem Opel von hinten näherte. Der Pkw prallte frontal in das Heck des Sattelanhängers und war nicht mehr fahrbereit.

Durch den Aufprall erlitten der 47-jährige Fahrer und drei Insassen leichte, eine 19-jährige Mitfahrerin schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Am Opel entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Der Verkehr konnte die Unfallstelle über den linken Fahrstreifen passieren. Nach der Bergung des Opels konnte die Fahrbahn gegen 20:45 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell