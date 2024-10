POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand auf einem Campingplatz in Dötlingen

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst hat eine Radfahrerin am Mittwoch, 23. Oktober 2024, 11:20 Uhr, schwere Verletzungen erlitten. Die 64-jährige Frau aus Delmenhorst kam mit ihrem Rad vom Parkplatz einer Tierhandlung in der Stedinger Straße und überquerte die Fahrbahn in Richtung "Lessingplatz". Dabei übersah sie eine 17-Jährige aus ...

mehr