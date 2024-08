Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Gefahrgutaustritt auf dem Parkplatz Am Streitgieren, BAB 61, FR Süden

Kruft (ots)

Am 01.08.2024, gegen 08:30 Uhr wurde durch die Autobahnmeisterei Mendig im Rahmen der Streckenkontrolle eine größere Pfütze, auf dem Parkplatz Am Streitgieren, an der BAB 61 festgestellt, die auffällig am Dampfen war. Zwecks Abklärung wurde die Feuerwehr aus Mendig hinzugezogen. Es konnte festgestellt werden, dass es sich vorliegend um eine bislang noch unbekannte Säure handelt. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort.

Der Parkplatz Am Streitgieren, an der BAB 61 wurde gesperrt und geräumt. Aktuell ist zudem der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Süden gesperrt.

Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Im Einsatz sind mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei Mendig.

Die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern an.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell