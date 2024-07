Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsbehinderung auf der BAB 61, FR Norden nach Verkehrsunfall

Sinzig (ots)

Am 31.07.2024 gegen 09:45 Uhr kam es auf der BAB 61, FR Norden zwischen der AS Niederzissen und der AS Sinzig zu einem Unfall eines alleinbeteiligten Sattelzug. Während der Fahrt platzte dem Sattelzug der vordere rechte Reifen der Zugmaschine. Infolge dessen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen die rechtsseitige Schutzplanke. Durch den Zusammenstoß geriet das Gespann in Schräglage, so dass die Ladung verrutschte. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Aktuell ist die Richtungsfahrbahn Norden aufgrund von Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich ca. 45 Minuten dauern.

Im Einsatz sind die Autobahnmeisterei Mendig, Abschlepp- und Bergungsfahrzeuge sowie die Polizeiautobahnstation Mendig.

