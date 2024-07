Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Sieben Unfälle innerhalb von drei Stunden

Montabaur und Neustadt/Wied (ots)

Am Freitagnachmittag zwischen 15:40 und 18:45 Uhr kam es im Feierabend- und Ferienreiseverkehr auf der BAB 3 im Bereich von Montabaur zu zwei und im Bereich von Neustadt / Wied zu fünf Verkehrsunfällen, wobei in letzterem Fall die neu eingerichtete Baustelle zum Neubau der Übergangskonstruktion Wiedtalbrücke erheblich zur Anzahl der Unfälle beigetragen haben dürfte. Diese fünf ereigneten sich nämlich allesamt im Stau und stockenden Verkehr, der sich vor der Baustelle in beide Richtungen bildete. Bei einem Unfall im Baustellenbereich wurde eine Person leichtverletzt (HWS) und bei einem zweiten Unfall in der Baustelle wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Bei diesem Unfall waren 3 RTWs und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei den sieben Unfällen entstand ein insgesamter Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell