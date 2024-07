Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Montabaur BAB3 - Überwachung von Überholverboten und Sicherheitsabständen von Lkw auf der BAB3 zwischen dem Autobahndreieck Dernbach und der Anschlussstelle Montabaur in Fahrtrichtung Frankfurt/Main.

Montabaur BAB3 (ots)

Am Dienstag, den 23.07.2024, führte die Polizeiautobahnstation Montabaur mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Koblenz gezielte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen auf der BAB3, Richtungsfahrbahn Frankfurt, ab dem Autobahndreieck Dernbach (ADD), durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Überwachung des dort bestehenden Überholverbots sowie die dem verbotswidrigen Unterschreiten des Sicherheitsabstandes für LKW. Das geltende Überholverbot und die Achtung des Abstandes zum vorausfahrenden Fahrzeug (ein mit mindestens 50km/h fahrender LKW hat demnach mindestens 50 Meter Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten), wird in diesem Streckenabschnitt mittels Verkehrszeichen reguliert. Anlass der gezielten Verkehrsüberwachung waren steigende Unfallzahlen in der Vergangenheit unter Beteiligung von LKW im genannten Streckenabschnitt der BAB3. Unfallursache waren hierbei unteranderem Verstöße gegen das Überholverbot und die Unterschreitung des Abstandes zum vorausfahrenden Fahrzeug. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden vier LKW Fahrer festgestellt, welche sich nicht an das bestehende Überholverbot hielten. Hinzu kommt eine erhebliche Anzahl im dreistelligen Bereich an LKW-Fahrern, welche den Abstand zu vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern unterschritten haben. Die Fahrer wurden in verkehrserzieherischen Gesprächen sensibilisiert und auf die entstehenden Gefahren für sich und andere Verkehrsteilnehmer hingewiesen. Nach bevorstehender Auswertung der Vielzahl von Abstandsverstößen, werden die eröffneten Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren an die Halterinstitutionen der LKW versandt.

