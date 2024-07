Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Unfall mit überschlagenem Pkw auf der BAB 61, FR Süden, Höhe Dieblich

Dieblich (ots)

Soeben ging die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der BAB 61, in FR Süden, zwischen der AS Koblenz/Dieblich und der AS Koblenz/Waldesch ein. Nach erstem Erkenntnisstand hat sich ein Pkw überschlagen und ist auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen.

Aktuell sind Polizei, Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn Süden ist aktuell voll gesperrt.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell