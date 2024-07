POL-MS: 13-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster Ermittler haben am Dienstag (25.6.) einen 62-jährigen Mann tot in seiner Wohnung an der Grevener Straße aufgefunden. Der Münsteraner galt seit dem 21.6. als vermisst. Im Rahmen einer Durchsuchung der Wohnung an ...

mehr