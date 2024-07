Polizei Münster

POL-MS: Sachbeschädigungen durch Graffiti am Albersloher Weg - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Nachdem unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag (25.06., 22 Uhr) auf Mittwoch (26.06., 7 Uhr) am Albersloher Weg zwei Hauswände und diverse Gegenstände mit roter und blauer Graffiti-Farbe beschädigt haben, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Die Unbekannten sprühten am Albersloher Weg im Bereich zwischen Heidestraße und Gremmendorfer Weg sowie im Bereich zwischen Hafenplatz und Bernhard-Ernst-Straße nahezu übereinstimmende Motive auf Hauswände sowie auf diverse Gegenstände, beispielsweise auf Verteilerkästen, Warnbaken und Plakate. Bei dem Motiv handelt es sich um den Schriftzug "AfD" in blauer Farbe, der mit einem Strich in roter Farbe unterstrichen ist.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell