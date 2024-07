Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Reisebus bleibt mit Fahrzeugpanne auf der Autobahn liegen.

Koblenz; Bundesautobahn 48; Fahrtrichtung Trier (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 17:40 Uhr, war ein vollbesetzter Reisebus auf der Durchgangsfahrbahn der Bundesautobahn 48 nicht mehr fahrbereit. Aufgrund eines technischen Defekts blieb das Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Trier stehen und war nicht mehr fahrbereit. Der Verkehr musste in Höhe der Kilometrierung 23,5 an dem Fahrzeug vorbeigeleitet werden. Die ca. 50 Passagiere des Reisebusses konnten ihre Fahrt somit zuerst nicht mehr fortsetzen. Durch die Unterstützung der Berufsfeuerwehr Koblenz konnten die Insassen jedoch von der Autobahn verbracht und im weiteren Verlauf durch einen anderen Reisebus abgeholt werden. Momentan ist der rechte Fahrstreifen der Bundesautobahn 48 in Fahrtrichtung Trier noch gesperrt, das Abschleppen des Reisebusses ist im Gange.

