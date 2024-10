POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Hundsmühlen haben am Dienstag, 22. Oktober 2024, 17:20 Uhr, sieben Personen, darunter vier Kinder, leichte Verletzungen erlitten. Zur Unfallzeit befuhr ein 74-jähriger Wardenburger mit einem Van die Hunoldstraße in Richtung Tungeln. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er in Höhe der Straße ...

