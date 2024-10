Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sieben Personen bei Verkehrsunfall in Hundsmühlen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Hundsmühlen haben am Dienstag, 22. Oktober 2024, 17:20 Uhr, sieben Personen, darunter vier Kinder, leichte Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit befuhr ein 74-jähriger Wardenburger mit einem Van die Hunoldstraße in Richtung Tungeln. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er in Höhe der Straße "Nordkamp" kurzfristig das Bewusstsein und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er zunächst frontal mit dem Kleinbus eines 34-Jährigen aus der Gemeinde Hatten zusammen und kam schließlich nach dem Durchbrechen eines Zaunes im Vorgarten eines Hauses zum Stillstand.

Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Im vollbesetzten Kleinbus wurden zudem die 32-jährige Ehefrau des Fahrers und vier Kinder im Alter von zwei bis neun Jahren verletzt. Alle wurden vor Ort von einem Notarzt versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An den beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten verständigt werden. Auf der Hunoldstraße kam es bis ungefähr 19:30 Uhr zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell