POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auf frischer Tat ertappter Ladendieb reißt sich los und flüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Auf frischer Tat wurde am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 19:50 Uhr, ein Ladendieb in der Delmenhorster Innenstadt erwischt. Er riss sich los und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Der gesuchte Mann steckte sich im Warendiscounter in der Lange Straße Artikel im Wert von ungefähr 100 Euro in die Taschen seiner Kleidung und begab sich zielgerichtet in Richtung Ausgang. Hier stoppte ihn eine Mitarbeiterin, die von einer Kollegin auf den Diebstahl aufmerksam gemacht wurde. Als sie den Ladendieb am Pullover festhielt, schlug er nach der Frau, verließ das Geschäft und flüchtete in Richtung Bahnhofstraße. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt und beschrieb den Ladendieb als

- ungefähr 25 bis 30 Jahre alt - ca. 175 cm groß - mit braunem Hautton - schwarze, lockige Haare - braune Augen - trug eine schwarze Schirmmütze - einen dunkelgrünen Pullover - eine schwarze Hose - schwarze Sneaker - und eine schwarze Bauchtasche diagonal um den Oberkörper

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

