Polizei Münster

POL-MS: Mann mit tätowiertem Hakenkreuz oberkörperfrei im Park - Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Münster (ots)

Ein 35-jähriger Mann lief am Mittwoch (1.5., 15:30 Uhr) oberkörperfrei mit einem auf der Brust tätowiertem Hakenkreuz durch einen Park an der Warendorfer Straße und soll "Heil Hitler" gerufen haben. Hinzugerufene Polizisten erstatteten Strafanzeige unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen den stark alkoholisierten Mann. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten den 35-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam.

Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell